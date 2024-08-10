قائمة بيراميدز – عودة الشيبي وغياب رمضان صبحي قبل مواجهة طلائع الجيش

السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:35

كتب : بسام أبوبكر

محمد الشيبي - بيراميدز ضد زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتشهد القائمة عودة المغربي محمد الشيبي بعد طرده في مباراة الأهلي وإيقافه 3 مباريات.

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وتم استبعاد رمضان صبحي من القائمة للراحة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد رضا "بوبو" - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.

بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 39 نقطة من 32 مباراة.

طلائع الجيش الدوري المصري بيراميدز رمضان صبحي محمد الشيبي
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