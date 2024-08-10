قائمة بيراميدز – عودة الشيبي وغياب رمضان صبحي قبل مواجهة طلائع الجيش
السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:35
كتب : بسام أبوبكر
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش.
محمد الشيبي
النادي : بيراميدز
ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري.
وتشهد القائمة عودة المغربي محمد الشيبي بعد طرده في مباراة الأهلي وإيقافه 3 مباريات.
وتم استبعاد رمضان صبحي من القائمة للراحة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد رضا "بوبو" - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة
خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.
بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 39 نقطة من 32 مباراة.