بوستيكوجلو: كنت حريصا على التعاقد مع سولانكي.. وموقفنا من سوق الانتقالات

السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

دومينيك سولانكي

شدد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام على حرصه للتعاقد مع دومينيك سولانكي.

وأتم توتنام تعاقده مع بورنموث لضم سولانكي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين: "سولانكي هو اللاعب الذي كنت حريصا جدا على التعاقد معه، لقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكنه سيكون مناسبا جدا لنا، أنا متأكد".

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وأتم "سيكون هناك المزيد من التحركات في السوق، وسيظل هناك بعض النشاط".

ووقع سولانكي على عقد يربطه مع النادي اللندني لست سنوات عقب اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن الصفقة كلفت توتنام 65 مليون جنيه إسترليني وهو رقم قياسي في تاريخ صفقات النادي.

وبدأ سولانكي مسيرته في ناشئي تشيلسي ثم انضم إلى ليفربول في صفقة انتقال حر في 2017 ومنه انتقل بعد عامين إلى بورنموث.

وسيحصل ليفربول على 20% من نسبة بيع سولانكي من بورنموث إلى توتنام.

وأصبح سولانكي أول صفقة في مركز الهجوم يضمها توتنام منذ رحيل قائده هاري كين الصيف الماضي صوب بايرن ميونيخ.

وخلال الموسم الماضي سجل سولانكي 21 هدفا وصنع أربعة في 42 مباراة شارك فيهم مع الفريق في كل البطولات.

وإجمالا مع الفريق سجل 77 هدفا وصنع 31 في 216 مباراة.

دومينيك سولانكي توتنام بورنموث أنجي بوستيكوجلو
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