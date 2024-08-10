أولمبياد باريس: أحمد الجندي: أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري

السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد الجندي

أهدى أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس للشعب المصري.

ونجح أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث في التتويج بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس في إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي.

وقال الجندي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية: "لا أستطيع وصف مشاعري بتحقيق حلمي وسماع النشيد الوطني بعد بالفوز بالميدالية الذهبية، بذلت مجهودا كبيرا مع فريق العمل من أجل الوصول لهذه اللحظة".

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وأضاف "خططنا بشكل جيد من أجل تحطيم الرقم الأولمبي والعالمي، كنت أركض من أجل رقم قياسي عالمي وآخر أولمبي، ولكن بعد الرماية المتوسطة كنت أشك في كسر الرقم القياسي العالمي، ولكن بعد أن أنهيت السباق اكتشفت أنني حطمته".

وأكمل "أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري وعائلتي وأخي محمد الجندي، ولأسرة الخماسي الحديث بأكملها ومدربيني".

وواصل "أشكر أشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان والدولة المصرية بشكل عام على الدعم الكبير".

وأتم تصريحاته "أخطط للاستمرار في اللعب حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ربما تكون المحاولة الأخيرة بالنسبة لي حيث أعاني من إصابة في الكتف بعد أولمبياد طوكيو لكني سأخوض التجربة".

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