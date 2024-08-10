إصاباته لا تنتهي.. ذا أثليتك: ريس جيمس يتعرض لإصابة في أوتار الركبة
السبت، 10 أغسطس 2024 - 23:11
كتب : FilGoal
تعرض ريس جيمس لاعب تشيلسي لإصابة في أوتار الركبة خلال تدريبات الفريق.
رييس جيمس
النادي : تشيلسي
وحسب موقع ذا أثلتيك فإن الإصابة في أوتارة الركبة ستمنعه من لعب مباراة فريقه ضد إنتر ميلان الودية.
ووفقا للموقع فإن النادي الإنجليزي يتطلع إلى استعادة الظهير الأيمن قبل أول مباراة رسمية للفريق ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي يوم 14 سبتمبر المقبل.
وتعرض الظهير الإنجليزي لإصاباتين خلال الموسم الماضي أبعدته عن 38 مباراة بواقع 205 يوما.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 11 مباراة خلال الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل.
ولعب جيمس 482 دقيقة فقط في جميع البطولات.
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