أولمبياد باريس – الأمريكي شيلبي يرفض تقاسم الميدالية الذهبية ثم يخسرها لصالح النيوزيلندي كير
السبت، 10 أغسطس 2024 - 22:52
كتب : FilGoal
توج النيوزيلندي هاميش كير بذهبية الوثب العالي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بعدما تفوق على الأمريكي ماك شيلبي.
وانتهت المنافسات بين اللاعبين بالتعادل بينما حصد القطري معتز برشم الميدالية البرونزية في المركز الثالث.
وطلب هاميش كير من منافسه ماك شيلبي تقاسم الميدالية الذهبية معا لكن اللاعب الأمريكي رفض ذلك ليحتكم الثنائي إلى جولة أخيرة فاصلة على من يتوج بالميدالية الذهبية.
وفي الجولة الحاسمة نجح اللاعب النيوزيلندي في التتويج بالميدالية الذهبية بعدما هزم الأمريكي ماك شيلبي.
وحسم النيوزيلندي الذهبية لصالحه بعد التعادل أيضا في الجولة النهائية مع الأمريكي بالقفز فوق ارتفاع 2.36 سم. وكانت الأفضلية له بعدد محاولة خاطئة أقل.
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