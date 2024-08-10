مدير نابولي: أوسيمين يريد الرحيل.. وسنرى ما سيحدث

أقر جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي نابولي برغبة فيكتور أوسيمين في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مانا لقناة ميدساست الإيطالية: "طلب أوسيمين الرحيل من النادي بسبب رغبته".

واختتم " الوضع واضح، كانت هناك بالفعل فرص لخروجه في الصيف الماضي، لكن لم يحدث الأمر، ولذلك يريد الرحيل الآن، سنرى ما سيحدث في الـ20 يوما المقبلين".

وتم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق المشاركة في المباراة الرسمية الأولى لنابولي ضد مودينا في كأس إيطاليا في دور الـ64.

تعليق وكيله

قال روبرتو كاليندا وكيل أعمال اللاعب النيجيري عبر حسابه الشخصي على X: "قرأت عن صفقة تبادلية خيالية بها فيكتور أوسيمين".

وأضاف "ترسلونه هنا وهناك وكأنه طرد يجب تسليمه بسرعة. لكن هذا الطرد هو ثالث هدافي نابولي في تاريخ الدوري الإيطالي".

وأتم "عليكم احترامه والتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة".

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 جنيه إسترليني.