للتدعيم قبل السوبر الأوروبي.. ريليفو: أتالانتا يرسل عرضا جديد لضم أوريلي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

مات أوريلي

أرسل نادي أتالانتا عرضا جديدا إلى نظيره سيلتك للتعاقد مع مات أوريلي لاعب الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى النادي الإيطالي لتدعيم صفوف فريقه قبل مباراة ريال مدريد في السوبر الأوروبي.

وحسب موقع ريليفو فإن العرض الجديد الذي تم إرساله يبلغ 23 مليون يورو.

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وعلى الجانب الآخر وفقا للموقع فإن سيلتك يصمم على الحصول على 28 مليون يورو.

وأفاد الموقع أن نادي برايتون كذلك يسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وانضم أوريلي إلى سيلتك قادما من إم كي دونس في شتاء 2022 مقابل 1.8 مليون يورو.

وبدأ اللاعب الدنماركي مسيرته الكروية في فريق فولام حتى رحل إلى إم كي دونس في شتاء 2021 دون مقابل.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.

وكان جيانلوكا سكاماكا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتمكن النادي من التعاقد مع ماتيو ريتيجي من جنوى لتعويض غيابه.

أتالانتا السوبر الأوروبي الدوري الإيطالي سيلتك ريال مدريد مات أوريلي
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