"رفعتم اسم مصر عاليا".. الرئيس السيسي يهني الأبطال المتوجين في أولمبياد باريس

السبت، 10 أغسطس 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

أحمد الجندي - سارة سمير - محمد السيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لكل من أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد عقب تحقيق ميداليات أولمبية في باريس 2024.

وتوج الجندي بذهبية الخماسي الحديث، وحققت سارة فضية رفع الأثقال، وحاز السيد على برونزية سلاح المبارزة.

وكتب الرئيس عبر حسابه على "فيسبوك"

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"أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ لقد رفعتم اسم مصر عالياً.

-أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث.

-سارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال.

-محمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس إلى ثلاث ميداليات.

بينما بشكل عام حققت مصر 41 ميدالية متنوعة بـ 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.

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