لاڤيينا يضم السيد الغديري لاعب الزمالك السابق

أعلن نادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي عن التعاقد مع السيد الغديري لاعب وسط نادي الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

الغديري مواليد 2004 وتم تصعيده للفريق الأول بنادى الزمالك.

ونشأ اللاعب في نادي إنبي، وسبق له الاحتراف بنادي الجزيرة الإماراتي.

وسبق وأن كان الغديري بطلا لأزمة اضطرت الزمالك لإجراء بحث شامل في أوراقه قبل عامين، بعد تقارير انتشرت بشأن تسنينه.

وانضم الغديري لفريق مواليد 2003 بنادي الزمالك وقُيد بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com بذلك الوقت فإن الورق الخاص بالغديري الذي تسلمه نادي الزمالك قانوني وسليم بنسبة 100%.

وفضل نادي الزمالك استبعاد اللاعب من مباراة فريق 2003 أمام سيراميكا كليوباترا حتى التأكد من موقفه النهائي.

ويجري الزمالك في الوقت الحالي بحثا شاملا في أوراق اللاعب بعد التقارير التي انتشرت بشأن تسنين اللاعب.

وانتشرت تقارير تفيد بأن اللاعب مواليد 1998 وليس 2004 كما قدم نفسه لنادي الزمالك، قبل أن يتأكد الزمالك من سلامة الموقف.