أولمبياد باريس - أمريكا تستعيد ذهبية كرة القدم سيدات.. ومارتا تحصد الفضية الثالثة

السبت، 10 أغسطس 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

أمريكا سيدات كرة قدم

حقق منتخب أمريكا للسيدات ذهبية أولمبياد باريس 2024 بالفوز على البرازيل بنتيجة 1-0 في النهائي.

واستعادت أمريكا الذهبية لأول مرة منذ لندن 2012.

وحصلت سيدات أمريكا على الذهبية للمرة الخامسة بعد 1996 و2004 و2008 و2012 و2024.

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وفازت أمريكا بفضل هدف مالوري سوانسون والذي جاء في الدقيقة 57.

وفازت ترينيتي رودمان نجلة دينيس رودمان أسطورة سلة الأمريكية بميدالية ذهبية أولمبية.

وتعد تلك الميدالية الذهبية الـ 35 لأمريكا في باريس 2024.

وأنهت الأسطورة البرازيلية مارتا مسيرتها في الأولمبياد دون ذهبية قبل اعتزالها، إذ حققت فضية أثينا 2004 وبكين 2008 وباريس 2024.

هي رابع أكثر لاعبة برازيلية حصدا للميداليات الأولمبية برصيد 3 ميداليات.

وبفضل الخروج بشباك نظيفة في الأدوار الإقصائية، أصبح منتخب أمريكا للسيدات ثالث فريق لا يستقبل أهدافا في الإقصائيات في بطولة كبرى بعد الصين في 1999 وألمانيا في 2007.

كرة قدم سيدات أولمبياد باريس باريس 2024
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