مودرن سبورت يعلن تجديد عقد طلعت يوسف

السبت، 10 أغسطس 2024 - 21:53

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف - فيوتشر

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت عن تجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وتم تجديد العقد لعامين، حتى نهاية موسم 2025\2026.

وبحسب بيان مودرن يأتي ذلك ضمن خطة النادي للمنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة.

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وأوضح البيان أن الفريق قد مردودا كبيرا ونتائج مميزة خلال المباريات السابقة منذ تولي طلعت يوسف المسئولية الفنية للفريق في مايو المنقضي.

ونجح يوسف خلال تلك الفترة في إعادة الفريق للمربع الذهبي.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة الإتحاد السكندري الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري.

ويحتل مودرن المركز الخامس حاليا في الدوري برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، حيث تراجع من المركز الرابع بعد استكمال الزمالك لمؤجلاته، التي قادته للمركز الثالث.

طلعت يوسف الدوري المصري مودرن سبورت
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