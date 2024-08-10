وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندي وسارة سمير بذهبية الخماسي الحديث وفضية رفع الأثقال

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الثنائي أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وسارة سمير بطلة رفع الأثقال، بفوزهما بالميدالية الذهبية والفضية على الترتيب في أولمبياد باريس 2024.

وقال صبحي في بيان مرسل من الوزارة: "شكراً للقيادة السياسية علي دعمها المستمر للرياضة المصرية، وشكراً لبطلينا الأولمبيين لإسعادهما الشعب المصري وإدخال البسمة".

وأضاف "هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية وابطالنا وتفوقهم على المنافسين ومن قبلهم محمد السيد وإحرازه لبرونزية منافسات السلاح".

وأكد الوزير على أهمية استمرار الدعم والاهتمام بالرياضة المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وأشار صبحي إلى أن إنجاز اليوم يُعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية وتؤكد على قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة.

ونجح أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث في التتويج بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس في إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة.

وحقق أحمد الجندي أمس الجمعة الرقم القياسي الأولمبي برصيد 1516 نقطة، قبل أن يكسر الرقمين الأولمبي والعالمي بـ 1555 نقطة.

وتعتبر تلك الميدالية هي الثالثة لمصر بأولمبياد باريس إذ حصدت البعثة المصرية ذهبية الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

وحققت سارة سمير فضية رفع الأثقال بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وأصبحت سارة سمير سادس ممثل لمصر يحصد أكثر من ميدالية واحدة في الأولمبياد، إذ حصدت برونزية في 2016 وفضية في 2024، قبل أن يتبعها الجندي ويصبح السابع.

ورفعت مصر رصيدها لـ 41 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 15 في رفع الأثقال.

كما حققت مصر الميدالية الفضية رقم 12 في تاريخها الأولمبي.

وعلى مستوى الميداليات النسائية في الأولمبياد، أصبح رصيدهن 8 ميداليات.