تين هاج يحسم مستقبل كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

حسم إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد مستقبل كاسيميرو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اللاعب البرازيلي منذ فترة بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين عقب مباراة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية: "ليس لدي أي إشارة إلى أنه لن يبقى في النادي، نحن سعداء جدا بذلك".

وأضاف "كاسيميرو لائق لنظام لعبنا، نحن نعمل بشكل جيد للغاية كفريق، وهذا يسهل من مهامه في الملعب".

واختتم "كاسيميرو لاعب رائع ويمكنه جلب جودته وإفادتنا، أنه مهم جدا لفريقنا".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 70.6 مليون يورو.

وانتصر مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في كأس الدرع الخيرية.

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