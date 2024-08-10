أولمبياد باريس - الميدالية الثالثة للجزائر.. سجاتي يحصد برونزية في ألعاب القوى
السبت، 10 أغسطس 2024 - 21:12
كتب : FilGoal
حصد الجزائري جمال سجاتي الميدالية البرونزية في سباق 800 متر بألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.
وحل الجزائري ثالثا بعد الكيني وانيوني إيمانويل والكندي أروب ماركو.
ورفع جمال رصيد الجزائر في أولمبياد باريس 2024 لـ 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزية.
🇩🇿🥉 الجزائري جمال سجاتي يحرز برونزية سباق 800 متر#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/M1rYdymgQF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2024
وتعد تلك الميدالية العاشرة للجزائر في ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.
وأصبحت نسخة 2024 هي ثاني أكثر نسخة حقق فيها الجزائريون ميداليات متنوعة بعد سيدني 2000 عندما حققوا 5 ميداليات آنذاك.
وحصدت كيليا نيمور ذهبية في الجمباز، وذهبية أخرى في إيمان خليف في الملاكمة.
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