بوب: اعتقدت أن هالاند من يتمركز في هدف التعادل ضد يونايتد

السبت، 10 أغسطس 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

أوسكار بوب

في واقعة غريبة، اعترف أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي أنه كان يعتقد أن إيرلينج هالاند من يتمركز في منطقة الجزاء في هدف تعادل فريقه ضد يونايتد الذي سجله برناردو سيلفا.

وانتصر مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في كأس الدرع الخيرية.

وقال اللاعب النرويجي لقناة ITV: "عندما لعبت العرضية في هدف التعادل اعتقدت أن ذلك اللاعب هالاند، لكن كان برناردو ولحسن الحظ سجلها".

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واختتم "أعتقد أن إيديرسون مورايش أفضل مسدد لركلات الجزاء في الفريق، لم أر إيديرسون يهدر من قبل، لذلك ربما نعم هو الأفضل".

وصنع بوب هدف التعادل بعدما لعب عرضية وسجلها برناردو برأسية.

وتمكن إيديرسون من تسجيل أحد ركلات الترجيح كما أنه تصدى لركلة جادون سانشو.

ووصل سيتي للقب السابع له.

وتعود المرة الأخيرة التي توج بها سيتي بالبطولة في 2019 عندما فاز على ليفربول بركلات الترجيح.

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