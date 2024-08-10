أولمبياد باريس - التاسعة تاريخيا.. الجندي يضيف اسمه في سجل الذهب المصري

السبت، 10 أغسطس 2024 - 20:48

كتب : محمد سمير

أحمد الجندي يحصد ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس

سجل أحمد الجندي اسمه في سجل المتوجين بالميداليات الذهبية في تاريخ الأولمبياد.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق ذهبية أولمبياد باريس بمنافسات الخماسي الحديث.

ورفع الجندي رصيده الشخصي إلى ميداليتين ذهبية وفضية في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد بعد فضية طوكيو 2020.

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واضاف الجندي الميدالية الذهبية التاسعة في تاريخ مصر بالأولمبياد.

وكانت آخر ذهبية مصرية في طوكيو 2020 لصالح فريال عبد العزيز بطلة الكاراتيه.

وتعتبر ذهبية أحمد الجندي هي الذهبية الأولى للرجال في مصر منذ ذهبية كرم جابر في أثينا 2004.

تاريخ مصر الأولمبي 9 ميداليات ذهبية:

أمستردام 1928: السيد نصير (رفع الأثقال)

أمستردام 1928: إبراهيم مصطفى (مصارعة)

برلين 1936: أنور مصباح (رفع الأثقال)

برلين 1936: خضر التوني (رفع الأثقال)

لندن 1948: محمود فياض (رفع الأثقال)

لندن 1948: إبراهيم شمس (رفع الأثقال)

أثينا 2004: كرم جابر (المصارعة)

طوكيو 2020: فريال عبد العزيز (الكاراتيه)

باريس 2024: أحمد الجندي (الخماسي الحديث)

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