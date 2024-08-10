تين هاج: إهدار سانشو لركلة الترجيح جزء من اللعبة.. ونؤمن بالدوري

شدد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن إهدار جادون سانشو لركلة الترجيح يعتبر جزء من كرة القدم.

وانتصر مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في كأس الدرع الخيرية.

وقال المدير الفني الهولندي لقناة ITV: "نتيجة صعبة لنتقبلها، يشعر الجميع بالألم عندما يكون الأداء جيدا وتخسر، لكن علينا أن نتقبل الهزيمة ونؤمن ببطولة الدوري".

وأضاف "قدمنا ​​أداء جيدا جدا لتسجيل الهدف الثاني في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل نهاية الشوط الأول ولم نتمكن من القيام بذلك في الدرع الخيرية".

وأكمل "جادون سانشو ينفذ ركلات جزاء بشكل جيد، لكن أهدر ضد مانشستر سيتي، هذا جزء من اللعبة".

وأنهى حديثه "تمكنا من أن نكون على مستوى متساو مع مانشستر سيتي، ضغطنا بقوة واستحوذنا على الكرة، وصنعنا بعض الفرص الجيدة جدا، لذا هناك العديد من الإيجابيات التي يمكننا اتخاذها".

وتوقفت ألقاب يونايتد من الدرع الخيرية عند 21.

وتوج يونايتد البطولة للمرة الأخيرة في 2016 عندما انتصر على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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