جوارديولا: إيديرسون من أفضل مسددي ركلات الجزاء لدينا.. وهذا هدفنا في الموسم الجديد

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن إيديرسون مورايش حارس مرمى الفريق من أفضل المسددين لركلات الجزاء في سيتي.

وانتصر مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في كأس الدرع الخيرية.

وقال المدير الفني الإسباني لقناة ITV: "لقد استمتعت بالموسم الماضي ضد غريمنا مانشستر يونايتد، وبدء الموسم الجديد بلقب هو أمر جيد، نحن سعداء حقا".

وأضاف "لقد فقدنا الكثير من الكرات، لكن يونايتد في التحولات يعتبر أحد أفضل الفرق في العالم، من الصعب السيطرة على يونايتد، لكن في النهاية فعلنا ذلك".

وشدد "من الجميل أن تلعب هذه المباراة لأنها تعني أنك فزت بشيء ما في الموسم السابق".

وأكمل "الهدف الآن ليس الفوز بالدوري الإنجليزي، هدفنا محاولة الفوز بالمباراة القادمة، هذا ما يتعين علينا القيام به".

وواصل "مانويل أكانجي؟ لقد أهدر ركلة جزاء في بطولة يورو وأنا أحب أنه كان يتمتع بالشخصية اللازمة لتسديد الركلة الحاسمة ضد يونايتد".

وأنهى حديثه قائلا: "إيديرسون أفضل منفذ لركلات الجزاء لدينا إلى جانب إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، الثلاثة هم الأفضل لدينا".

وتمكن إيديرسون من تسجيل أحد ركلات الترجيح كما أنه تصدى لركلة جادون سانشو.

ووصل سيتي للقب السابع له.

وتعود المرة الأخيرة التي توج بها سيتي بالبطولة في 2019 عندما فاز على ليفربول بركلات الترجيح.

video:1