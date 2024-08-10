بسيناريو قاتل.. مانشستر سيتي ينتصر على يونايتد بركلات الترجيح ويتوج بـ الدرع الخيرية

انتصر مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في كأس الدرع الخيرية.

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدف يونايتد، بينما أحرز برناردو سيلفا لسيتي.

ويعتبر هذه المباراة هي الرسمية الأولى للفريقين خلال الموسم الجديد.

ووصل سيتي للقب السابع له.

وتعود المرة الأخيرة التي توج بها سيتي بالبطولة في 2019 عندما فاز على ليفربول بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الآخر توقفت ألقاب يونايتد من الدرع الخيرية عند 21.

وتوج يونايتد البطولة للمرة الأخيرة في 2016 عندما انتصر على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

التشكيل

كأس الدرع الخيرية 🏆 مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد دي بروين على دكة البدلاء، وماينو وديالو يبدأن في تشكيل الشياطين الحمر. 💥#ديربي_مانشستر pic.twitter.com/X6Gmh4QHcW — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2024

القائم يتدخل

تدخل القائم لإنقاذ مانشستر يونايتد إذ سدد جيمس ماكأتي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر في الدقيقة 24.

واستمرت محاولات سيتي إذ سدد جيريمي دوكو من خارج منطثة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

هدف رائع ولكن

تمكن برونو فيرنانديز من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 54 بعد تسديدة مقوسة لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

إهدار غريب

عاد برونو مرة أخرى في المشهد في الدقيقة 69 لكن أهدر فرصة بطريقة غريبة بعدما انفرد وخلفه مدافع وحيد من سيتي لكن سدد الكرة بطريقة سيئة.

قائم بقائم

أنقذ القائم مانشستر سيتي من هدف بعدما سدد ماركوس راشفورد كرة في القائم بعد عرضية أرضية من جارناتشو في الدقيقة 75.

تظن أنه قاتل؟

أحرز جارناتشو هدف تقدم يونايتد في الدقيقة 82 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

القاتل المحترف

أبى برناردو سيلفا أن يمر اللقاء بدون قتل معنويات يونايتد، إذ في الدقيقة 89 سجل عقب رأسية بعد عرضية من أوسكار بوب، بالرغم من قصر قامة سيلفا لكن تمكن بطريقة غير متوقعة تسجيل التعادل.

سيناريو ريال مدريد؟

أهدر سيلفا الركلة الأولى لسيتي في سيناريو ذكر الجميع بمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

إيدرسون يرفض تكرار السيناريو

تدخل إيديرسون مورايش ورفض تكرار سيناريو لقاء ريال مدريد وتصدى لركلة جادون سانشو، بل وسجل الركلة الخامسة لفريقه.

عودة قاتلة

أكمل سيتي العودة القاتلة حتى في ركلات الترجيح فبعد تصدي إيديرسون لركلة سانشو، أهدر جوني إيفانز الركلة الأخيرة ليونايتد، بينما سجل مانويل أكانجي الركلة الحاسمة ليعطي لفريقه التتويج بالدرع الخيرية.

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