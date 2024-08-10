محمد طارق: أعتذر للجمهور والشعب المصري.. والكرة ظلمتنا ولا نستحق هذه النهاية

تقدم محمد طارق مدافع المصري ومنتخب مصر الأولمبي باعتذاره للجمهور المصري بعد احتلال المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، وطالب بالحصول على الدعم.

وخسر منتخب مصر الأولمبي فرصة الفوز بالبرونزية بالتعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 6-0 أمام المغرب.

وكتب محمد طارق عبر حسابه على إنستجرام:

"الحمد لله قدر الله ما شاء فعل

تشرفت بوجودي في منتخب مصر الأولمبي، شرف كبير ارتداء قميص منتخب بلادي، ولا أحد يعلم التعب الذي مررنا به للوصول لهذه المكانة.

تشرفت أيضا باللعب والتدرب تحت قيادة مدير فني كبير وعظيم وجهاز فني طبي وإداري وعمال مهمات، تعلمت منكم الكثير.

وإذا تحدثت عن اللاعبين لن أوافيهم حقوقهم لأنهم يستحقوا أكثر، أصدقاء وأشقاء وأفضل مجموعة لعبت معها في حياتي، وأشكرهم من كل قلبي.

كنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل من تلك ولم يبخل أي شخص بمجهود وتحملنا الكثير، والكرة ظلمتنا بعد تعب سنوات، ولا نستحق هذه النهاية، لكن لن نعترض على أقدار الله".

أعتذر للجمهور والشعب المصري المحترم، كنا نريد الفوز بميدالية لبلادنا، وأتمنى منكم الدعم في الفترة المقبلة، ونحن نتعلم من أخطائنا ونعمل على أنفسنا أكثر، نحتاج دعمكم في هذا الوقت وخاصة أنا، أعتذر مرة أخرى وشكرا لشعب مصر العظيم".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Tarek (@motarek3)

وسبق قال إن صرّح طارق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم نستحق إنهاء البطولة بهذا الشكل. طموحنا ارتفع لدرجة لعب النهائي والفوز بالميدالية الذهبية أيضا. كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وما حدث كان ظروف مباراة".

وأضاف "لا نستحق هزيمة مثل هذه وحضرنا للمباراة مثل كل مباريات البطولة. لعبنا على الفوز رغم الإصابات والإجهاد".