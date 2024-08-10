محمد طارق: أعتذر للجمهور والشعب المصري.. والكرة ظلمتنا ولا نستحق هذه النهاية

السبت، 10 أغسطس 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

محمد طارق

تقدم محمد طارق مدافع المصري ومنتخب مصر الأولمبي باعتذاره للجمهور المصري بعد احتلال المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، وطالب بالحصول على الدعم.

وخسر منتخب مصر الأولمبي فرصة الفوز بالبرونزية بالتعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 6-0 أمام المغرب.

وكتب محمد طارق عبر حسابه على إنستجرام:

أخبار متعلقة:
مدافع المنتخب الأولمبي: المغرب لم يذهب إلا بـ 6 فرص وسجلها جميعا "تبدو وكأنها ذهبت إلى الحرب وعادت".. بطل أولمبي يكشف سوء حالة ميداليته بعد 10 أيام تشكيل مصر الأولمبي – محمد طارق أساسي لأول مرة.. وفيصل يقود الهجوم ضد المغرب طبيب المنتخب الأولمبي يوضح حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

"الحمد لله قدر الله ما شاء فعل

تشرفت بوجودي في منتخب مصر الأولمبي، شرف كبير ارتداء قميص منتخب بلادي، ولا أحد يعلم التعب الذي مررنا به للوصول لهذه المكانة.

تشرفت أيضا باللعب والتدرب تحت قيادة مدير فني كبير وعظيم وجهاز فني طبي وإداري وعمال مهمات، تعلمت منكم الكثير.

وإذا تحدثت عن اللاعبين لن أوافيهم حقوقهم لأنهم يستحقوا أكثر، أصدقاء وأشقاء وأفضل مجموعة لعبت معها في حياتي، وأشكرهم من كل قلبي.

كنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل من تلك ولم يبخل أي شخص بمجهود وتحملنا الكثير، والكرة ظلمتنا بعد تعب سنوات، ولا نستحق هذه النهاية، لكن لن نعترض على أقدار الله".

أعتذر للجمهور والشعب المصري المحترم، كنا نريد الفوز بميدالية لبلادنا، وأتمنى منكم الدعم في الفترة المقبلة، ونحن نتعلم من أخطائنا ونعمل على أنفسنا أكثر، نحتاج دعمكم في هذا الوقت وخاصة أنا، أعتذر مرة أخرى وشكرا لشعب مصر العظيم".

View this post on Instagram

A post shared by Mohamed Tarek (@motarek3)

وسبق قال إن صرّح طارق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم نستحق إنهاء البطولة بهذا الشكل. طموحنا ارتفع لدرجة لعب النهائي والفوز بالميدالية الذهبية أيضا. كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وما حدث كان ظروف مباراة".

وأضاف "لا نستحق هزيمة مثل هذه وحضرنا للمباراة مثل كل مباريات البطولة. لعبنا على الفوز رغم الإصابات والإجهاد".

وأكمل "الهدف الأول الذي تلقيناه أحبطنا قليلا لأننا خرجنا للتو من مباراة فرنسا ولم نخرج سريعا من حالة الإحباط التي تعرضنا لها بسببها".

وأوضح "ليس لدينا معد نفسي، ولكن محمد النني تحدث معنا بعد مباراة فرنسا والمدرب ميكالي قال لنا إننا قدمنا ما علينا، والمباراة كانت تسير بشكل جيد وفرنسا لم تتمكن من الفوز علينا إلا بعد الطرد".

وعن الانتقادات التي تعرض لها قال: "حزين بسبب الانتقادات ولكني أعرف أن كل لاعب معرض للخطأ. أنا شاركت في توقيت صعب للغاية في مباراة فرنسا. لست سبب الهزيمة ولا أي لاعب آخر، ولكن الطرد خلق المزيد من المساحات لهم".

وتابع "بالتأكيد أخطأت في الهدف الثاني ولكني لم أكن موفقا ولم أكن أريد ذلك. استغربت رد فعل الناس بعد المباراة فقد قدمنا بطولة قوية للغاية ولا نستحق ذلك".

واختتم "لا أحد قصر أمام المغرب. النتيجة لا تليق باسم مصر ولكنها واردة في الكرة. لم نكن موفقين ومنتخب المغرب لم يذهب سوى بـ 6 فرص على المرمى وسجل منها جميعا".

محمد طارق أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - التاسعة تاريخيا.. الجندي يضيف اسمه في سجل الذهب المصري أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي أولمبياد باريس - بعد البرونزية.. سارة سمير تنضم لقائمة خاصة في مصر أولمبيا أولمبياد باريس - سارة سمير: كنت أتمنى حصد الذهبية.. وأعد بتحقيقها في 2028 أولمبياد باريس - الله أكبر.. سارة سمير تحصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال أولمبياد باريس - أول رد من كيشو بعد تبرئته من اتهامه بالتحرش أولمبياد باريس - نقل تامبيري للمستشفى قبل ساعات من نهائي الوثب العالي لم يجدوا أدلة تدينه.. اللجنة الأولمبية المصرية تعلن براءة كيشو من التحرش وعودته لمصر
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - التاسعة تاريخيا.. الجندي يضيف اسمه في سجل الذهب المصري 5 دقيقة | باريس 2024
تين هاج: إهدار سانشو لركلة الترجيح جزء من اللعبة.. ونؤمن بالدوري 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي 30 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - بعد البرونزية.. سارة سمير تنضم لقائمة خاصة في مصر أولمبيا 43 دقيقة | باريس 2024
جوارديولا: إيديرسون من أفضل مسددي ركلات الجزاء لدينا.. وهذا هدفنا في الموسم الجديد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سارة سمير: كنت أتمنى حصد الذهبية.. وأعد بتحقيقها في 2028 56 دقيقة | باريس 2024
بسيناريو قاتل.. مانشستر سيتي ينتصر على يونايتد بركلات الترجيح ويتوج بـ الدرع الخيرية ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - الله أكبر.. سارة سمير تحصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 مباشر أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجندي الذذذذذذهبية