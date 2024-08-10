انتهت الإعارات.. أبولا: برينتفورد يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم كارفاليو نهائيا

السبت، 10 أغسطس 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

احتفال فابيو كارفاليو - ليفربول أمام بورنموث

توصل نادي برينتفورد لاتفاق مع نظيره ليفربول للتعاقد مع فابيو كارفاليو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة أبولا، فإن ليفربول وافق على بيع الجناح البرتغالي مقابل 20 مليون يورو.

واتفق برينتفورد مع كارفاليو على بنود العقد إذ سيمتد لمدة 5 أعوام وفقا للموقع.

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وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول سيحصل على نسبة 17.5% من إعادة البيع، بالإضافة إلى ذلك سيحصل على 7.5 مليون يورو مكافآت.

وقضى اللاعب البرتغالي الموسمين الماضيين معارا إلى لايبزيج الألماني ثم هال سيتي بالترتيب حتى عاد الصيف الجاري إلى ليفربول، ليقرر بيعه بشكل نهائي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 35 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان ليفربول قد تعاقد معه في صيف 2022 مقابل 5.9 مليون يورو قادما من فولام.

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