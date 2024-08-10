خبر في الجول – القادسية الكويتي ينافس البنك الأهلي لضم عبد الكبير الوادي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 18:33

كتب : عمرو نبيل

عبد الكبير الوادي - فيوتشر

دخل نادي القادسية الكويتي في مفاوضات قوية مع المغربي عبد الكبير الوادي مهاجم مودرن سبورت للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن النادي الكويتي يسعى لضم عبد الكبير الوادي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية تعاقده مع مودرن سبورت.

وأصبح القادسية الكويتي في منافسة مع نادي البنك الأهلي الذي سبق وتوصل لاتفاق مع الوادي للانضمام له في الموسم المقبل.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل البنك الأهلي لاتفاق مالي مع عبد الكبير الوادي، وكذلك على مدة التعاقد ومدته 3 مواسم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 33 مباراة خلال الموسم الجاري مع مودرن سبورت في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

وجاء الجناح المغربي إلى الدوري المصري في موسم 2019-2020 من بوابة وادي دجلة قادما من اتحاد طنجة.

ثم انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة قبل أن تتحول إلى انتقال نهائي في موسم 2021-2022.

ورحل إلى مودرن سبورت قادما من سموحة في موسم 2022-2023.

عبد الكبير الوادي القادسية الكويتى البنك الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
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