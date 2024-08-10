خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم مهاب ياسر من الزمالك.. موقف اللاعب

تقدم نادي بتروجت بعرض لنظيره الزمالك من أجل التعاقد مع مهاب ياسر لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن نادي بتروجت الصاعد حديثا للدوري المصري يرغب في ضم لاعب الزمالك.

وأن مهاب ياسر يفضل الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر، ومن ثم العودة مرة أخرى للفريق الأبيض.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 27 عاما انضم للزمالك في يناير الماضي قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.

وصعد بتروجت للدوري المصري الموسم المقبل رفقة غزل المحلة وحرس الحدود.