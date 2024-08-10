خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم مهاب ياسر من الزمالك.. موقف اللاعب

السبت، 10 أغسطس 2024 - 18:22

كتب : عمرو نبيل

مهاب ياسر - الزمالك

تقدم نادي بتروجت بعرض لنظيره الزمالك من أجل التعاقد مع مهاب ياسر لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن نادي بتروجت الصاعد حديثا للدوري المصري يرغب في ضم لاعب الزمالك.

وأن مهاب ياسر يفضل الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر، ومن ثم العودة مرة أخرى للفريق الأبيض.

أخبار متعلقة:
متحدث الزمالك يعلن التقدم بشكوى للنائب العام ضد مهيب عبد الهادي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من كأس مصر الزمالك ينهي الجدل حول رحيل موتيابا

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 27 عاما انضم للزمالك في يناير الماضي قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي.

وصعد بتروجت للدوري المصري الموسم المقبل رفقة غزل المحلة وحرس الحدود.

مهاب ياسر بتروجت الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول – القادسية الكويتي ينافس البنك الأهلي لضم عبد الكبير الوادي كامل أبو علي: نريد اللعب في القاهرة.. ولا بد من تغيير المنظومة الرياضية خبر في الجول – رحيل مترجم كولر.. تطورات في الجهاز الفني لـ الأهلي متحدث الزمالك يعلن التقدم بشكوى للنائب العام ضد مهيب عبد الهادي خبر في الجول – الأهلي يجدد تعاقد علي معلول مدافع المنتخب الأولمبي: المغرب لم يذهب إلا بـ 6 فرص وسجلها جميعا مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من كأس مصر في مدينة النجوم.. الأهلي يعلن ضم يحيى عطية الله
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - الله أكبر.. سارة سمير تحصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال 17 دقيقة | باريس 2024
محمد طارق: أعتذر للجمهور والشعب المصري.. والكرة ظلمتنا ولا نستحق هذه النهاية 52 دقيقة | باريس 2024
انتهت الإعارات.. أبولا: برينتفورد يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم كارفاليو نهائيا 56 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – القادسية الكويتي ينافس البنك الأهلي لضم عبد الكبير الوادي 56 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون ينهي تحضيراته الودية بالفوز على نيس ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم مهاب ياسر من الزمالك.. موقف اللاعب ساعة | الدوري المصري
العودة بعد 13 عاما.. أودينيزي يعلن ضم سانشيز ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - أول رد من كيشو بعد تبرئته من اتهامه بالتحرش ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها