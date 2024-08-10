العودة بعد 13 عاما.. أودينيزي يعلن ضم سانشيز

انتهت الإعارات.. أبولا: برينتفورد يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم كارفاليو نهائيا

سبورت: بورنموث يتفق مع برشلونة على ضم أراوخو

تشكيل الدرع الخيرية – برونو أساسي مع يونايتد.. وهالاند يقود سيتي

ذا أثليتك: بايرن يوافق على عرض مانشستر يونايتد لضم دي ليخت ومزراوي

خطفه من يوفنتوس.. وست هام يضم توديبو

رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي

أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء