سبورت: بورنموث يتفق مع برشلونة على ضم أراوخو
السبت، 10 أغسطس 2024 - 17:38
كتب : FilGoal
اتفق نادي بورنموث مع نظيره برشلونة على ضم جوليان أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
جوليان أراوخو
النادي : برشلونة
وحسب صحيفة سبورت فإن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق مع برشلونة لدفع 10 ملايين يورو مقابل التعاقد مع الظهير الأيمن.
وذكرت الصحيفة أن اللاعب المكسيكي سيمتد عقده حتى 2029.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس وشارك في 28 مباراة.
وتمكن أراوخو من تسجيل هدفين دون صناعة أي هدف.
وولد أراوخو في أمريكا ولعب للفئات المختلفة للمنتخب وحتى للفريق الأول، لكن في النهاية طلب اللعب مع المكسيك.
ولعب أراوخو مع المكسيك 13 مباراة دولية منذ 2021.
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