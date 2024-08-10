كامل أبو علي: نريد اللعب في القاهرة.. ولا بد من تغيير المنظومة الرياضية

طالب كامل أبو علي رئيس النادي المصري نقل مباريات فريقه إلى القاهرة أو منطقة قريبة بداية من الموسم المقبل.

ويخوض المصري جميع مبارياته على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال كامل أبو علي رئيس المصري عبر أون تايم سبورتس: "الفريق يعاني من اللعب خارج ملعبه لمدة تزيد عن 13 عاما. نتمنى اللعب في القاهرة أو أي منطقة قريبة بداية من الموسم المقبل".

وأضاف "المصري جزء أساسي من مسابقة الدوري. لا يوجد سوى 6 أندية شعبية علينا الحفاظ عليهم، لأن الجمهور هو الأساس في كرة القدم".

وأتم "نريد تغيير المنظومة الرياضية والعمل في مناخ مناسب لابد من ذلك. فخور جدا بالمنتخب الأولمبي رغم أن الحظ لم يحالفهم لكنه جيل مبشر للغاية".

ويستعد المصري للعودة للمشاركة في البطولات الإفريقية بداية من الموسم المقبل.

وتأهل المصري إلى الكونفدرالية بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدور الأول من الدوري المصري والذي أرسلت أسماء المشاركين بناء عليه.

وقرر كاف تجنيب المصري من المشاركة في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

وسيلتقي المصري مع الفائز من الهلال الليبي وكيتارا الأوغندي في دور الـ 32 من البطولة.

وأنهى الهلال الدوري الليبي في المركز الرابع خلف أهلي طرابلس وأهلي بني غازي والنصر.

وكانت القرعة قد وضعت المصري في مواجهة الممثل الثاني للدوري الليبي وكيتارا الأوغندي.