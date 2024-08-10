خبر في الجول – رحيل مترجم كولر.. تطورات في الجهاز الفني لـ الأهلي
السبت، 10 أغسطس 2024 - 16:28
كتب : أحمد الخولي
قرر الأهلي توجيه الشكر لخالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للفريق والبحث عن شخص آخر يشغل ذلك المنصب مع نهاية الموسم الجاري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي بدأ مرحلة هيكلة في الجهاز المعاون لكولر تزامنا مع نهاية الموس وحسم لقب الدوري بشكل رسمي.
وبناء عليه تقرر رحيل خالد الجوادي، وشهد اجتماع مجلس الإدارة مع المدرب السويسري الاستعانة بمترجم آخر لحين حسم هذا الملف.
هذا بالإضافة لرحيل أحمد أبو الوفا المعد النفسي للفريق.
كما تقرر تجديد تعاقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.
وقرر مجلس الإدارة عمل تقييم كامل لكافة الأسماء في الجهاز الطبي والتأهيل والعلاج الطبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن احتمالات تغيير أي شخص قائمة تحضيرا للموسم الجديد والترشيحات لأسماء جديدة مازالت مستمرة.
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