متحدث الزمالك يعلن التقدم بشكوى للنائب العام ضد مهيب عبد الهادي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك تقدمه بشكوى للنائب العام ضد الإعلامي مهيب عبد الهادي بسبب تلميحه لوجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التالي:

بعد أن تخطي البعض الحدود المسموحة في النقد وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع احد اللاعبين وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود و المستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك.

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تقرر ما يلي، أولا تقديم شكوى الي المجلس الأعلى للإعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك سعيا وراء التريند دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق أكبر قلعة رياضية في مصر وكانت الطامة الكبرى عندما ادعي بالكذب والضلال عن وجود عمولات بمبالغ كبيرة في إحدى الصفقات رغم ما أعلنه النادي بالأرقام.

ثانيا تكليف السيد المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المدعو مهيب عبد الهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك واطلاقه لشائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوي فاسد أو مخطئ.

لذا كان اللجوء الي الجهات المختصة هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوي الشفافية.

الزمالك أحمد سالم
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