أبكى رونالدو.. 5 لقطات لا تنسى في مسيرة يحيى عطية الله صفقة الأهلي الجديدة

يحلم جمهور الأهلي بتكرار سيناريو التونسي علي معلول مع لاعبه الجديد المغربي يحيى عطية الله.

وأعلن الأهلي ضم يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي.

وأوضح النادي الروسي انضمام المغربي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

كما جدد المغربي تعاقده لمدة موسم إضافي مع الفريق الروسي حتى نهاية موسم 2026-27.

عطية الله انضم للنادي الأهلي في ظل إصابة ظهيره التاريخي علي معلول الذي يعاني من الإصابة بوتر أكيلس.

287 مباراة بقميص الأهلي وتسجيل 53 هدفا وصناعة 83 آخرين ورفع 20 لقبا خلال 8 سنوات جعلت لمعلول مكانة خاصة لدى جمهور الأحمر فهل يكرر عطية الله المسيرة التاريخية التي حققها النجم التونسي؟

جمهور الأهلي يعرف عطية الله جيدا ويتطلع لقصة نجاح جديدة بناء على ما قدمه الظهير الدولي المغربي خلال السنوات الأخيرة.

FilGoal.com يستعرض 5 لقطات لا تنسى في مسيرة يحيى عطية الله صفقة الأهلي الجديدة.

مراوغة الشحات .. 23 أكتوبر 2020

عطية الله كان يبحث عن تثبيت أقدامه داخل صفوف الوداد في عام 2020، إذا انضم إلى صفوفه في يناير من العام ذاته قادما من الدوري اليوناني.

وساهم عطية الله في وصول الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام ذاته، لكنه اصطدم بالمارد الأحمر.

الأهلي فاز ذهابا على الوداد بهدفين دون رد في الدار البيضاء، وكرر الفوز بنتيجة 3-1 في القاهرة.

خلال مباراة العودة بالقاهرة التي أقيمت يوم 10 أكتوبر 2020 سجل حسين الشحات هدفا رائعا للأهلي (الهدف الثاني) بعدما راوغ مدافع الوداد اكثر من مرة في لقطة مهارية لم ينساها جمهور الأهلي. نعم كان هذا اللاعب هو يحيى عطية الله.

الأهلي أكمل مشواره في هذه البطولة وتوج باللقب على حساب الزمالك 2-1 بعدما سجل محمد مجدي أفشة هدفه الشهيرة في الأمتار الأخيرة من المباراة.

الظهور الأول.. 29 مارس 2022

سيظل هذا التاريخ محفورا في ذهن يحيى عطية الله، إذا انه الظهور الأول للمدافع الأعسر بقميص منتخب المغرب.

المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش منح عطية الله الفرصة في 29 مارس 2022 خلال مواجهة المغرب أمام الكونغو الديموقراطية.

عطية الله ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده خلال المباراة التي حسمها المنتخب المغربي 4-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

لقب تاريخي .. 4 نوفمبر 2022

انسجم يحيى عطية الله بشكل أكبر مع الوداد بمرور الوقت وبات من العناصر الأساسية للفريق المغربي.

وفي مباراة أثارت جدلا واسعا بسبب لعبها في الدار البيضاء، كان عطية الله أحد أبطال الوداد حينما تغلب على الأهلي 2-0 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

4 نوفمبر 2022 شهد رفع يحيى عطية الله لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى والأخيرة في مسيرته.

اللقطة الأهم .. 10 ديسمبر 2022

رحل خليلوزيتش عن تديرب المغرب قبل كأس العالم 2022، لكن الحظ وقف إلى جوار عطية الله لأن وليد الركراكي الذي توج معه رفقة الوداد بدوري أبطال إفريقيا تولى المهمة.

الركراكي يثق جيدا في قدرات عطية الله، لذا لم يتردد في منحه الفرصة في المباراة التي ستكتب التاريخ الأهم أو اللقطة الأميز في مسيرة الظهير الأيسر.

غاب نصير مزراوي للإصابة، لكن عطية الله كان حاضرا في مواجهة المغرب أمام البرتغال بربع نهائي كأس العالم 2022.

عطية الله رفض الاكتفاء بالظهور الجيد ولكنه صنع هدف المباراة الوحيد بعرضية متقنة على رأس يوسف النصيري الذي سجل هدفا تاريخا في شباك كريستيانو رونالدو ورفاقه.

رونالدو الذي أجهش بالبكاء بعد خسارة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي مونيدال قطر، فشل في إيقاف زحف أسود الأطلس بالبطولة.

عطية الله أكمل دوره مع أسود الاطلس ولعب دورا فعالا في الإنجاز التاريخي بالحصول على المركز الرابع بكأس العالم كافضل إنجاز عربي وإفريقي بالتاريخ.

عبد المنعم يفسد الفرحة .. 11 يونيو 2023

كان على يحيى عطية الله قيادة الوداد لمواجهة الأهلي مجددا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

أبرز ما قدم عطية الله في مباراة الذهاب كان تسديدة يسارية في القائم ولمسة يد منعت هجمة خطيرة للأهلي، ليخرج فريقه مهزوما 2-1 ويحافظ على حظوظه بالتتويج.

في 11 يونيو 2023 وفى عقر داره ووسط جماهيره تقدم الوداد على الأهلي بهدف من يحيى عطية الله.

الدقيقة 24 شهدت عرضية خطيرة من الجهة اليمنى أرسلها عطية الله لستكن شباك الشناوي.

هدف عطية الله كان كافيا ليمنح الوداد اللقب مجددا، لكن محمد عبد المنعم سجل بضربة رأسية كالعادة من عرضية علي معلول في الدقيقة 77 ليمنح الأهلي لقبا غاليا ويحرم عطية الله من رفع دوري أبطال إفريقيا من جديد.