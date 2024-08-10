خبر في الجول – الأهلي يجدد تعاقد علي معلول

جدد الأهلي تعاقد لاعبه ونجمه علي معلول.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب التونسي وقع على عقود التجديد خلال الساعات الماضية ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وكان قرار التجديد لمعلول محسوما منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

وكانت مفاوضات التجديد مرنة بين الأهلي ومعلول تقديرا من كل منهما للآخر.

وكان تعاقد معلول ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.

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