أولمبياد باريس - استبعاد لاعبة أفغانية بسبب شعار

تعرضت الرياضية الأفغانية مانيزا تالاش لاعبة الرقص الحر "البريك دانس" وعضو الفريق الأولمبي للاجئين من أولمبياد باريس 2024 بسبب شعار سياسي.

وتُحظر الشعارات والبيانات السياسية خلال المنافسات وعلى منصات التتويج في الألعاب الأولمبي

واستُبعدت تالاش، بسبب ظهور عبارة "حرروا المرأة الأفغانية" على ملابسها، خلال أدائها في التصفيات التمهيدية للمسابقة.

وارتدت تالاش التي تقيم في إسبانيا رداء باللون الأزرق الفاتح، كتبت عليه العبارة بأحرف بيضاء كبيرة، خلال التصفيات التي خسرتها أمام الهولندية إنديا سارجو.

وقال الاتحاد الدولي لـ"البريك دانس" في يبان إن تالاش صاحبة الـ21 عاما استُبعدت بسبب عرض شعار سياسي على ملابسها.

وتعد أولمبياد باريس هي الدورة الأولمبية الثالثة التي يشارك فيها فريق من اللاجئين، حيث يتنافس 37 رياضياً في 12 لعبة مختلفة، بينها ألعاب القوى والريشة الطائرة والملاكمة.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد أي مسؤول من حركة طالبان التي تحكم أفغانستان حاليا للمشاركة في الأولمبياد.