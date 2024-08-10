أولمبياد باريس - استبعاد لاعبة أفغانية بسبب شعار

السبت، 10 أغسطس 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

مانيزا تالاش - أفغانستان

تعرضت الرياضية الأفغانية مانيزا تالاش لاعبة الرقص الحر "البريك دانس" وعضو الفريق الأولمبي للاجئين من أولمبياد باريس 2024 بسبب شعار سياسي.

وتُحظر الشعارات والبيانات السياسية خلال المنافسات وعلى منصات التتويج في الألعاب الأولمبي

واستُبعدت تالاش، بسبب ظهور عبارة "حرروا المرأة الأفغانية" على ملابسها، خلال أدائها في التصفيات التمهيدية للمسابقة.

أخبار متعلقة:
رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء تقرير سعودي: كومان بديل ماكسيمان في أهلي جدة سكاي: فيورنتينا تفوق على توتنام في صراع ريتشاردسون

وارتدت تالاش التي تقيم في إسبانيا رداء باللون الأزرق الفاتح، كتبت عليه العبارة بأحرف بيضاء كبيرة، خلال التصفيات التي خسرتها أمام الهولندية إنديا سارجو.

وقال الاتحاد الدولي لـ"البريك دانس" في يبان إن تالاش صاحبة الـ21 عاما استُبعدت بسبب عرض شعار سياسي على ملابسها.

وتعد أولمبياد باريس هي الدورة الأولمبية الثالثة التي يشارك فيها فريق من اللاجئين، حيث يتنافس 37 رياضياً في 12 لعبة مختلفة، بينها ألعاب القوى والريشة الطائرة والملاكمة.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد أي مسؤول من حركة طالبان التي تحكم أفغانستان حاليا للمشاركة في الأولمبياد.

أولمبياد باريس أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس – ملك إسماعيل تتأهل لنهائيات الخماسي الحديث.. وسلمى عبد المقصود تودع مباشر أولمبياد باريس 2024 – منافسات البعثة المصرية.. مصطفى الضرس يخسر مباراته أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي رفع أثقال - نعمة سعيد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس رئيس اتحاد المصارعة: كيشو محتجز ونأمل خروجه.. وهذا ما نعرفه عما حدث أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر أولمبياد باريس – يد.. الدنمارك تفوز على سلوفينيا بصعوبة وتضرب موعدا ضد ألمانيا في النهائي
أخر الأخبار
أولمبياد باريس – ملك إسماعيل تتأهل لنهائيات الخماسي الحديث.. وسلمى عبد المقصود تودع 51 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - استبعاد لاعبة أفغانية بسبب شعار 58 دقيقة | باريس 2024
رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير سعودي: كومان بديل ماكسيمان في أهلي جدة ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: فيورنتينا تفوق على توتنام في صراع ريتشاردسون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الخلود السعودي يتمم اتفاقه مع أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2 ساعة | سعودي في الجول
توتنام يضم سولانكي في صفقة قياسية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها