أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء

يثق داني أولمو في قدرة برشلونة على المنافسة وتحقيق البطولات بالموسم المقبل.

وأعلن برشلونة أمس الجمعة رسميا انضمام أولمو قادما من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أولمو مع برشلونة 500 مليون يورو.

وقال داني أولمو عبر "ESPN": "أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لجلبي إلى هنا. الآن أبدأ مرحلة جديدة وأعدكم ببذل أقصى ما لدي لتحقيق النجاح".

وأضاف "برشلونة يلعب دائما من أجل المنافسة على كل شيء. نملك كل الإمكانيات لذا دعونا نقدم أنفسنا بأفضل صورة".

وشدد "سعيد بعودتي للوطن ورؤية عائلتي وزملائي في الفريق.. لقد لعبت مع العديد من لاعبي برشلونة وأتطلع أيضا لرؤية اللاعبين الآخرين".

وأصبح داني أولمو هو أول صفقات برشلونة للموسم الجديد 2024-2025.

ويعد أولمو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للفريق قادما من غريمه التقليدي إسبانيول في عام 2007.

ورحل اللاعب صاحب الـ26 عاما عن برشلونة في عام 2014 صوب دينامو زغرب الكرواتي.

وبعد ست سنوات وبالتحديد في صيف 2020 مع الفريق الكرواتي انتقل أولمو إلى لايبزيج الألماني.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 والتي توج بها مع منتخب بلاده إسبانيا وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.