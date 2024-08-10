أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء

السبت، 10 أغسطس 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة

يثق داني أولمو في قدرة برشلونة على المنافسة وتحقيق البطولات بالموسم المقبل.

وأعلن برشلونة أمس الجمعة رسميا انضمام أولمو قادما من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أولمو مع برشلونة 500 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: كومان بديل ماكسيمان في أهلي جدة سكاي: فيورنتينا تفوق على توتنام في صراع ريتشاردسون تقرير: الخلود السعودي يتمم اتفاقه مع أفضل لاعب في كأس إفريقيا توتنام يضم سولانكي في صفقة قياسية

وقال داني أولمو عبر "ESPN": "أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لجلبي إلى هنا. الآن أبدأ مرحلة جديدة وأعدكم ببذل أقصى ما لدي لتحقيق النجاح".

وأضاف "برشلونة يلعب دائما من أجل المنافسة على كل شيء. نملك كل الإمكانيات لذا دعونا نقدم أنفسنا بأفضل صورة".

وشدد "سعيد بعودتي للوطن ورؤية عائلتي وزملائي في الفريق.. لقد لعبت مع العديد من لاعبي برشلونة وأتطلع أيضا لرؤية اللاعبين الآخرين".

وأصبح داني أولمو هو أول صفقات برشلونة للموسم الجديد 2024-2025.

ويعد أولمو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للفريق قادما من غريمه التقليدي إسبانيول في عام 2007.

ورحل اللاعب صاحب الـ26 عاما عن برشلونة في عام 2014 صوب دينامو زغرب الكرواتي.

وبعد ست سنوات وبالتحديد في صيف 2020 مع الفريق الكرواتي انتقل أولمو إلى لايبزيج الألماني.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 والتي توج بها مع منتخب بلاده إسبانيا وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.

داني أولمو برشلونة
نرشح لكم
رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي تقرير سعودي: كومان بديل ماكسيمان في أهلي جدة سكاي: فيورنتينا تفوق على توتنام في صراع ريتشاردسون توتنام يضم سولانكي في صفقة قياسية جوارديولا: دفع يونايتد وأرسنال الأموال طبيعي بينما العكس بالنسبة لنا رومانو: خطوة تقرب نيكولاس جونزاليس من الانتقال لـ يوفنتوس خطفه من يوفنتوس.. سكاي: توديبو يجري الكشف الطبي مع وسط هام بعد الابتعاد لمدة عام.. فيورنتينا يعلن التعاقد مع دي خيا
أخر الأخبار
أولمبياد باريس – مصطفى الضرس يخسر في ثمن نهائي المصارعة 34 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – ملك إسماعيل تتأهل لنهائيات الخماسي الحديث.. وسلمى عبد المقصود تودع ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - استبعاد لاعبة أفغانية بسبب شعار ساعة | باريس 2024
رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمو: أقدر الجهد الذي بذله برشلونة لضمي.. وسننافس على كل شيء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير سعودي: كومان بديل ماكسيمان في أهلي جدة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: فيورنتينا تفوق على توتنام في صراع ريتشاردسون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الخلود السعودي يتمم اتفاقه مع أفضل لاعب في كأس إفريقيا 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها