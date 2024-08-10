تقرير سعودي: كومان بديل ماكسيمان في أهلي جدة

السبت، 10 أغسطس 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - جالاتا سراي ضد بايرن ميونيخ

كثف أهلي جدة مفاوضاته مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان.

ويرغب أهلي جدة في تعويض رحيل آلان سان ماكسيمان المنتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة.

وبحسب صيحفة اليوم السعودية، فإن الأهلي يجد في كومان الخيار الأنسب لتدعيم خطه الهجومي.

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ويرغب أهلي جدة في تدعيم صفوفه في الموسم الجديد قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما يستعد فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثلاثاء المقبل.

مهمة أهلي جدة لن تكون سهلة في ظل رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم الجناح الدولي.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا افادت في وقت سابق بأن نادي باريس سان جيرمان بدأ التحرك من أجل ضم كومان.

وأوضح التقرير أن إدارة سان جيرمان بدأت في محادثات مع ممثلي اللاعب الفرنسي.

وأضاف التقرير بأن بايرن قد يسمح للجناح البالغ من العمر 28 عامًا بمغادرة النادي في حالة الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقيم بايرن سعر اللاعب بنحو 40-50 مليون يورو، وفقا للتقرير.

ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027، ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.

بايرن ميونيخ أهلي جدة
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