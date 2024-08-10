سكاي: فيورنتينا تفوق على توتنام في صراع ريتشاردسون

السبت، 10 أغسطس 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

أمير ريتشاردسون

تفوق فيورنتينا على نظيره توتنام في سباق التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أمير ريتشاردسون.

وقاد ريتشاردسون منتخب المغرب الأولمبي لتحقيق غنجاز تاريخي بالفوز بالميدايلة البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

وبحسب سكاي سبورت، فإن فيورنتينا أتم الاتفاق مع ريمس الفرنسي بشان التعاقد مع ريتشاردسون.

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وأوضحت التقارير أن فيورنتينا سيدفع 10 ملايين يورو لضم ريتشاردسون الذي حظى باهتمام شديد من توتنام خلال اولمبياد باريس.

توتنام شاهد لاعب الوسط المغربي عن قرب خلال أولمبياد باريس 2024.

وتألق ريتشاردسون كثيرا مع المغرب ولذلك لفت انتباه مراقبي النادي الإنجليزي وفقا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، لكن النادي الإيطالي اغتنم الفرصة وتوصل إلى اتفاق بشأن صاحب الـ22 عاما.

وسجل ريتشاردسون هدف واحد خلال البطولة ضد العراق في ختام دور المجموعات.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

فيما فاز منتخب إسبانيا على منافسه فرنسا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحصد منتخب إسبانيا الميدالية الذهبية من أصحاب الأرض.

أمير ريتشاردسون فيورنتينا منتخب المغرب الأولمبي
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