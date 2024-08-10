تقرير: الخلود السعودي يتمم اتفاقه مع أفضل لاعب في كأس إفريقيا

السبت، 10 أغسطس 2024 - 11:04

كتب : FilGoal

ويليام إيكونج - نيجيريا

أتم نادي الخلود السعودي اتفاقه مع المدافع النيجيري ويليام إيكونج.

وحصل إيكونج على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة حيث احتل منتخب بلاده نيجيريا المركز الثاني خلف كوت ديفوار.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فغن الخلود توصل إلى اتفاق مع باوك اليوناني لشراء عقد المدافع بحوالي مليون يورو.

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كما ‏اتفق اللاعب النيجيري الدولي والخلود على عقد لمدة سنتين.

ونجح البرتغالي باولو دوارتي مدرب الخلود والذي سبق له تولي تدريب بعلاقة قوية بكرة القدم منتخب بوركينا فاسو فومنتخب توجو في إقناع اللاعب بالمجيء إلى الخلود.

الخلود كان توصل إلى اتفاق مع الأهلي لضم أليو ديانج لمدة مومس على سبيل الإعارة.

كما اقترب النادي السعودي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشيكتاش التركي.

منتخب نيجيريا الخلود السعودي
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