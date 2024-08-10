جوارديولا: دفع يونايتد وأرسنال الأموال طبيعي بينما العكس بالنسبة لنا

السبت، 10 أغسطس 2024 - 01:51

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

سخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على مسألة دفع مانشستر يونايتد وأرسنال الكثير من الأموال بدون ما يتم إبراز الأمر عكس ناديه.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "بالفعل منذ عدة سنوات أرسنال ومانشستر يونايتد يدفعان الكثير من الأموال في سوق الانتقالات".

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وأضاف "عندما يدفع مانشستر يونايتد وأرسنال فذلك شيء عادي، لكن عندما يفعل مانشستر سيتي الأمر ذاته يتحدث الجميع وتنقل في الأخبار".

واختتم "أشعر بالراحة الكبيرة بسبب بقاء إيديرسون مورايش وستيفان أورتيجا، إيديرسون يتسم بالشخصية القوية والاستمرارية، أنا سعيد حقا ببقائه".

وحصل مانشستر يونايتد 21 مرة على كأس الدرع الخيرية، مقابل 6 مرات لمانشستر سيتي.

وتعود المرة الأخيرة التي توج بها سيتي بالبطولة في 2019 عندما فاز على ليفربول بركلات الترجيح.

بينما أحرز مانشستر يونايتد البطولة للمرة الأخيرة في 2016 عندما انتصر على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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