مدافع المنتخب الأولمبي: المغرب لم يذهب إلا بـ 6 فرص وسجلها جميعا

أبدى محمد طارق مدافع المصري والمنتخب الأولمبي حزنه على ضياع حلم الميدالية الأولمبية في كرة القدم بالخسارة الكبيرة أمام المغرب بنتيجة 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال طارق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم نستحق إنهاء البطولة بهذا الشكل. طموحنا ارتفع لدرجة لعب النهائي والفوز بالميدالية الذهبية أيضا. كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وما حدث كان ظروف مباراة".

وأضاف "لا نستحق هزيمة مثل هذه وحضرنا للمباراة مثل كل مباريات البطولة. لعبنا على الفوز رغم الإصابات والإجهاد".

وأكمل "الهدف الأول الذي تلقيناه أحبطنا قليلا لأننا خرجنا للتو من مباراة فرنسا ولم نخرج سريعا من حالة الإحباط التي تعرضنا لها بسببها".

وأوضح "ليس لدينا معد نفسي، ولكن محمد النني تحدث معنا بعد مباراة فرنسا والمدرب ميكالي قال لنا إننا قدمنا ما علينا، والمباراة كانت تسير بشكل جيد وفرنسا لم تتمكن من الفوز علينا إلا بعد الطرد".

وعن الانتقادات التي تعرض لها قال: "حزين بسبب الانتقادات ولكني أعرف أن كل لاعب معرض للخطأ. أنا شاركت في توقيت صعب للغاية في مباراة فرنسا. لست سبب الهزيمة ولا أي لاعب آخر، ولكن الطرد خلق المزيد من المساحات لهم".

وتابع "بالتأكيد أخطأت في الهدف الثاني ولكني لم أكن موفقا ولم أكن أريد ذلك. استغربت رد فعل الناس بعد المباراة فقد قدمنا بطولة قوية للغاية ولا نستحق ذلك".

واختتم "لا أحد قصر أمام المغرب. النتيجة لا تليق باسم مصر ولكنها واردة في الكرة. لم نكن موفقين ومنتخب المغرب لم يذهب سوى بـ 6 فرص على المرمى وسجل منها جميعا".