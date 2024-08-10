أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي

أهدت إيمان خليف الملاكمة الجزائرية ذهبيتها في أولمبياد باريس 2024 في منافسات وزن 66 كجم للعالم العربي.

وحصدت الجزائرية الذهبية بالفوز في النهائي على لو لانج بنتيجة بتقييم الحكام 5-0.

وقالت إيمان عبر بي إن سبورتس: "هذه الميدالية جاءت بعد تعب كبير، حققت حلمي والذي جاء بعد تعب وعناء طويل وأنتم شاهدين عليه".

وأضاف "سعيدة للغاية وأهدي الميدالية للعالم العربي والجزائري ووالديّ".

وأكمل "تلقيت رسائل دعم من حول العالم وأقول شكرا لكم، وردي كان في الحلبة على من تنمر عليّ".

وأتم "حققت حلمي وأريد شكر مدربي وكل من ساعدني في البعثة الأولمبية الجزائرية".

ولأول مرة الجزائر تحصد ذهبيتين في نسخة أولمبية واحدة منذ أتلانتا 1996.

وتعد تلك الذهبية السابعة لـ الجزائر في الأولمبياد، والثانية في باريس 2024، كما وصلت الجزائر لـ 19 ميدالية متنوعة.

وأصبحت الجزائر في صدارة الدول العربية بترتيب باريس 2024 برصيد ذهبيتين.