أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي
السبت، 10 أغسطس 2024 - 01:30
كتب : FilGoal
أهدت إيمان خليف الملاكمة الجزائرية ذهبيتها في أولمبياد باريس 2024 في منافسات وزن 66 كجم للعالم العربي.
وحصدت الجزائرية الذهبية بالفوز في النهائي على لو لانج بنتيجة بتقييم الحكام 5-0.
وقالت إيمان عبر بي إن سبورتس: "هذه الميدالية جاءت بعد تعب كبير، حققت حلمي والذي جاء بعد تعب وعناء طويل وأنتم شاهدين عليه".
وأضاف "سعيدة للغاية وأهدي الميدالية للعالم العربي والجزائري ووالديّ".
وأكمل "تلقيت رسائل دعم من حول العالم وأقول شكرا لكم، وردي كان في الحلبة على من تنمر عليّ".
وأتم "حققت حلمي وأريد شكر مدربي وكل من ساعدني في البعثة الأولمبية الجزائرية".
🇩🇿👏 مراسم التتويج التاريخي للبطلة الجزائرية إيمان خليف #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/EVVepYXw0M— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
ولأول مرة الجزائر تحصد ذهبيتين في نسخة أولمبية واحدة منذ أتلانتا 1996.
وتعد تلك الذهبية السابعة لـ الجزائر في الأولمبياد، والثانية في باريس 2024، كما وصلت الجزائر لـ 19 ميدالية متنوعة.
وأصبحت الجزائر في صدارة الدول العربية بترتيب باريس 2024 برصيد ذهبيتين.
وانتصرت إيمان في مشوارها على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ 16 ثم المجرية هاموري في ربع النهائي التايلندية جانجام سوافانينج في نصف النهائي.
ماذا حدث؟
قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.
وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.
وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)
واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.
إيمان علقت بعد وصولها لنصف النهائي قائلة: "هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة، والشعب العربي يعرفني منذ سنوات، وأنا أنافس مع الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن هذا عند الله، الله أكبر".
والآن إيمان تحصد الذهب وتُسكت الجميع.