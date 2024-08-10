أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 01:30

كتب : FilGoal

إيمان خليف

أهدت إيمان خليف الملاكمة الجزائرية ذهبيتها في أولمبياد باريس 2024 في منافسات وزن 66 كجم للعالم العربي.

وحصدت الجزائرية الذهبية بالفوز في النهائي على لو لانج بنتيجة بتقييم الحكام 5-0.

وقالت إيمان عبر بي إن سبورتس: "هذه الميدالية جاءت بعد تعب كبير، حققت حلمي والذي جاء بعد تعب وعناء طويل وأنتم شاهدين عليه".

وأضاف "سعيدة للغاية وأهدي الميدالية للعالم العربي والجزائري ووالديّ".

وأكمل "تلقيت رسائل دعم من حول العالم وأقول شكرا لكم، وردي كان في الحلبة على من تنمر عليّ".

وأتم "حققت حلمي وأريد شكر مدربي وكل من ساعدني في البعثة الأولمبية الجزائرية".

ولأول مرة الجزائر تحصد ذهبيتين في نسخة أولمبية واحدة منذ أتلانتا 1996.

وتعد تلك الذهبية السابعة لـ الجزائر في الأولمبياد، والثانية في باريس 2024، كما وصلت الجزائر لـ 19 ميدالية متنوعة.

وأصبحت الجزائر في صدارة الدول العربية بترتيب باريس 2024 برصيد ذهبيتين.

وانتصرت إيمان في مشوارها على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ 16 ثم المجرية هاموري في ربع النهائي التايلندية جانجام سوافانينج في نصف النهائي.

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.

إيمان علقت بعد وصولها لنصف النهائي قائلة: "هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة، والشعب العربي يعرفني منذ سنوات، وأنا أنافس مع الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن هذا عند الله، الله أكبر".

والآن إيمان تحصد الذهب وتُسكت الجميع.

إيمان خليف باريس 2024 أولمبياد باريس
نرشح لكم
رفع أثقال - نعمة محمد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس رئيس اتحاد المصارعة: كيشو محتجز ونأمل خروجه.. وهذا ما نعرفه عما حدث أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر أولمبياد باريس – يد.. الدنمارك تفوز على سلوفينيا بصعوبة وتضرب موعدا ضد ألمانيا في النهائي أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 9 أغسطس.. الجندي ومهند لنهائي الخماسي الحديث أولمبياد باريس - الميدالية الثالثة لـ تونس.. القطوسي يحصد ذهبية في التايكوندو أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16
أخر الأخبار
جوارديولا: دفع يونايتد وأرسنال الأموال طبيعي بينما العكس بالنسبة لنا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع المنتخب الأولمبي: المغرب لم يذهب إلا بـ 6 فرص وسجلها جميعا 43 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي 52 دقيقة | باريس 2024
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من كأس مصر 59 دقيقة | الدوري المصري
رفع أثقال - نعمة محمد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس ساعة | باريس 2024
رئيس اتحاد المصارعة: كيشو محتجز ونأمل خروجه.. وهذا ما نعرفه عما حدث ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها