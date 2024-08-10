مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من كأس مصر

السبت، 10 أغسطس 2024 - 01:23

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف مصدر من نادي الزمالك عن موقف الأبيض من المشاركة في الكأس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مجلس إدارة الزمالك سيجتمع خلال ٤٨ ساعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن كأس مصر".

وأوضح "الاتجاه الأقرب هو استكمال البطولة بالبدلاء والناشئين لحاجة الأساسيين للراحة".

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ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 14 أغسطس، ثم بلدية المحلة يوم 17 أغسطس في آخر جولتين من الدوري.

بعد ذلك يلعب الزمالك ضد الطلائع مرة أخرى يوم الأربعاء 21 أغسطس في دور الـ 16 من كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة ينوي إنهاء المسابقة بالكامل خلال شهر أغسطس، قبل اعتراض العديد من الأندية.

اعتراضات الأندية وصلت لإعلان الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال الكأس.

الزمالك كأس مصر
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