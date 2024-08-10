أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس

يشهد اليوم السبت 10 أغسطس منافسات للعديد من لاعبينا المصريين في مختلف الألعاب في أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وإليكم مواعيد منافسات اللاعبين المصريين اليوم:

10:30 صباحا (الخماسي الحديث)

نصف نهائي منافسات السيدات - ملك إسماعيل – سلمى عبد المقصود

12:55 ظهرا (المصارعة)

مصطفى الضرس × الكازخي أليشر يرجالي - حرة وزن 97 كجم

5 مساء (رفع الأثقال)

سارة سمير - وزن 81 كجم

6:30 مساء (الخماسي الحديث)

نهائي منافسات الرجال - أحمد الجندي ومهند شعبان

8:30 مساء (سباحة توقيعية)

هانا هيكل / نادين برسوم - زوجي الروتين التقني

9:30 مساء (رفع الأثقال)

عبد الرحمن السيد - وزن 102 كجم