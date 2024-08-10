أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر

اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية منافسات الملاكمة وزن 66 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وحصدت الجزائرية الذهبية بالفوز في النهائي على لو لانج بنتيجة بتقييم الحكام 5-0.

ولأول مرة الجزائر تحصد ذهبيتين في نسخة أولمبية واحدة منذ أتلانتا 1996.

وتعد تلك الذهبية السابعة لـ الجزائر في الأولمبياد، والثانية في باريس 2024، كما وصلت الجزائر لـ 19 ميدالية متنوعة.

وأصبحت الجزائر في صدارة الدول العربية بترتيب باريس 2024 برصيد ذهبيتين.

وانتصرت إيمان في مشوارها على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ 16 ثم المجرية هاموري في ربع النهائي التايلندية جانجام سوافانينج في نصف النهائي.

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.

إيمان علقت بعد وصولها لنصف النهائي قائلة: "هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة، والشعب العربي يعرفني منذ سنوات، وأنا أنافس مع الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن هذا عند الله، الله أكبر".

والآن إيمان تحصد الذهب وتُسكت الجميع.