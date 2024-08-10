أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر

السبت، 10 أغسطس 2024 - 00:21

كتب : إسلام أحمد

إيمان خليف

اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية منافسات الملاكمة وزن 66 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وحصدت الجزائرية الذهبية بالفوز في النهائي على لو لانج بنتيجة بتقييم الحكام 5-0.

ولأول مرة الجزائر تحصد ذهبيتين في نسخة أولمبية واحدة منذ أتلانتا 1996.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية أولمبياد باريس - إيمان خليف: هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة.. والاتحاد الدولي ظلمني أولمبياد باريس - ملاكمة.. إيمان خليف إلى نصف النهائي وتضمن ميدالية لـ الجزائر

وتعد تلك الذهبية السابعة لـ الجزائر في الأولمبياد، والثانية في باريس 2024، كما وصلت الجزائر لـ 19 ميدالية متنوعة.

وأصبحت الجزائر في صدارة الدول العربية بترتيب باريس 2024 برصيد ذهبيتين.

وانتصرت إيمان في مشوارها على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ 16 ثم المجرية هاموري في ربع النهائي التايلندية جانجام سوافانينج في نصف النهائي.

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.

إيمان علقت بعد وصولها لنصف النهائي قائلة: "هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة، والشعب العربي يعرفني منذ سنوات، وأنا أنافس مع الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن هذا عند الله، الله أكبر".

والآن إيمان تحصد الذهب وتُسكت الجميع.

إيمان خليف أولمبياد باريس باريس 2024 ملاكمة
نرشح لكم
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي رفع أثقال - نعمة محمد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس رئيس اتحاد المصارعة: كيشو محتجز ونأمل خروجه.. وهذا ما نعرفه عما حدث أولمبياد باريس – يد.. الدنمارك تفوز على سلوفينيا بصعوبة وتضرب موعدا ضد ألمانيا في النهائي أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 9 أغسطس.. الجندي ومهند لنهائي الخماسي الحديث أولمبياد باريس - الميدالية الثالثة لـ تونس.. القطوسي يحصد ذهبية في التايكوندو أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16
أخر الأخبار
جوارديولا: دفع يونايتد وأرسنال الأموال طبيعي بينما العكس بالنسبة لنا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع المنتخب الأولمبي: المغرب لم يذهب إلا بـ 6 فرص وسجلها جميعا 41 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي 50 دقيقة | باريس 2024
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من كأس مصر 57 دقيقة | الدوري المصري
رفع أثقال - نعمة محمد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس 58 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس ساعة | باريس 2024
رئيس اتحاد المصارعة: كيشو محتجز ونأمل خروجه.. وهذا ما نعرفه عما حدث ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها