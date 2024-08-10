أولمبياد باريس – يد.. الدنمارك تفوز على سلوفينيا بصعوبة وتضرب موعدا ضد ألمانيا في النهائي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

الدنمارك - باريس 2024

حقق منتخب الدنمارك فوزا صعبا للغاية على منافسه سلوفينيا بنتيجة 31-30 في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأحرز منتخب سلوفينيا 3 أهداف متتالية بعدما كانت النتيجة 31-27 لصالح الدنمارك، وأصبحت 31-30، لكن انتهى وقت المباراة وسط تألق لمنتخب سلوفينيا.

وكان الشوط الأول انتهت بتقدم الدنمارك 15-10.

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وتألق أليكس فلا لاعب سلوفينيا في المباراة وكان الأكثر تسجيلا بين الفريقين بسبعة أهداف بالتساوي مع زميله دين بومباك.

وعلى الجانب الآخر تمكن ماجنوس لاندين من تسجيل 6 أهداف ليكون الأكثر تسجيلا للدنمارك.

وتأهل منتخب الدنمارك بصعوبة أيضا إلى نصف النهائي بعدما فاز على السويد بنتيجة 32-31.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب الدنمارك منافسه ألمانيا في نهائي الأولمبياد يوم الأحد المقبل.

وفاز منتخب ألمانيا على إسبانيا بنتيجة 25-24 في نصف النهائي.

وتعادل المنتخبان في الشوط الأول بنتيجة 16-16 وحسمت الدنمارك الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء بفارق هدف وحيد.

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