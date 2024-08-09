في مدينة النجوم.. الأهلي يعلن ضم يحيى عطية الله

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:49

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

يحيى عطية الله - الأهلي

أعلن الأهلي ضم يحيى عطية الله لصفوف الأهلي قادما من سوتشي الروسي.

وأوضح النادي الروسي انضمام المغربي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

كما جدد المغربي تعاقده لمدة موسم إضافي مع الفريق الروسي حتى نهاية موسم 2026-27.

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وسبق أن كشف FilGoal.com صيغة تعاقد الأهلي مع اللاعب المغربي وهي: التوقيع لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح الدولي المغربي ثاني صفقات الأهلي الصيفية للموسم الجديد بعد يوسف أيمن القادم من الدحيل القطري.

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وكتب النادي عبر حسابه:

"يحيى عطية الله مدافع مغربي يبلغ من العمر 29 عاما وسيقضي موسم 2024/25 على سبيل الإعارة في صفوف الأهلي الذي توج أمس بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخه.

وقبل الرحيل على سبيل الإعارة مدد عطية الله عقده مع سوتشي حتى نهاية موسم 2026/27.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للنادي الأكثر شهرة في القارة الإفريقية أيضا حق الأولوية في شراء اللاعب نهاية الإعارة.

انضم عطية الله إلى قائمة سوتشي في فبراير من هذا العام. وفي الجزء الثاني من الموسم الماضي شارك في 1️1 مباراة سجل فيها هدف الفوز ضد سبارتاك موسكو وثلاث تمريرات حاسمة".

وارتبط اسم يحيى عطية الله في الصيف الجاري لتدعيم صفوف الأهلي لكن المفاوضات شهدت شد وجذب بين جميع الأطراف.

ولم يخض يحيى عطية الله أي مباراة مع سوتشي الموسم الجاري في روسيا.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.

الأهلي يحيى عطية الله سوتشي
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