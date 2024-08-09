بعد قرار الأهلي.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول لائحة عقوبات عدم المشاركة في كأس مصر

أوضح مصدر من اتحاد الكرة لائحة العقوبات الخاصة بكأس مصر بعد اعتذار الأهلي عن عدم استكمال المنافسات في موسم 2023-24.

وأعلن الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال كأس مصر للموسم الجاري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وفقا للائحة العقوبات الخاصة بكأس مصر فإن رسوم اشتراك الفريق في كأس مصر 50 ألف جنيه، والعقوبة ستكون 20 ضعف قيمة رسوم الاشتراك (مليون جنيه)".

وأضاف "تحمّل الأهلي الأضرار المالية المقررة للشركة الراعية نتيجة الاعتذار عن عدم المشاركة".

وأتم "الحرمان من المشاركة الموسم المقبل في كأس مصر".

وكان من المفترض أن يلعب بعد ذلك ضد فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر يوم 20 أغسطس.

وبذلك سيتأهل فاركو مباشرة لدور الـ 8 من كأس مصر لمواجهة المصري الذي تفوق البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الـ 44 في تاريخه بعد الفوز على سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24.

وتتبقى للأحمر 3 مباريات في الدوري، ضد زد (11 أغسطس) وإنبي (14) ومودرن سبورت (17).

وخلال اجتماع الأهلي استمع الخطيب لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية، وإليكم القرارات الصادرة نتيجة له:

1- منح الجهاز الفني إجازة ابتداءً من اليوم نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

2- تكليف سامي قمصان المدرب العام بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

3- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

4- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر، بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر وموافقة مجلس الإدارة بالإجماع.

5- اللاعبون الذين يتم اختيارهم للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا تأهيليا للحفاظ على مستواهم البدني.

6- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري.

7- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.