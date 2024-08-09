أولمبياد باريس - الميدالية الثالثة لـ تونس.. القطوسي يحصد ذهبية في التايكوندو
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:23
كتب : إسلام أحمد
حقق التونسي فراس القطوسي ميدالية ذهبية في منافسات التايكوندو في وزن أقل من 80 كجم بأولميباد باريس 2024.
وتعد تلك الذهبية الرابعة للعرب بعد المغرب والجزائر والبحرين في العاصمة الفرنسية.
وفاز القطوسي بالذهبية بالفوز في النهائي 2-0 على الإيراني مهران برخورداری في المباراة النهائية.
وحصدت تونس الميدالية الرابعة في لعبة التايكوندو عبر الأولمبياد بواقع ذهبية وفضية و2 برونزية.
🇹🇳🥇 التونسي القطوسي يصنع التاريخ وينال ذهبية وزن 80 كلغ في منافسات التايكواندو#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/0jaSmzVfZQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024
وحصدت تونس 3 ميداليات في أولمبياد باريس 2024، بفوز محمد خليل جندوبي البرونزية في التايكوندو وفارس فرجاني الفضية في السلاح، وأخيرا ذهبية القطوسي.
وتشارك تونس ببعثة قوامها 27 لاعبا بواقع 13 لاعبا و14 لاعبة.
ويشارك في التايكوندو 4 من لاعبين في تونس من بينها لاعبين رجال و2 سيدات.