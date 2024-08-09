رومانو: خطوة تقرب نيكولاس جونزاليس من الانتقال لـ يوفنتوس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

نيكولاس جونزاليس

يقترب نيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا من الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن المفاوضات بين يوفنتوس وفيورنتينا متقدمة.

وشدد رومانو أن الانتقال في حال حدوثه سيكون على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

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وتم استبعاد الجناح الأرجنتيني من مباراة الفريق الودية القادمة ضد فريبورج في إشارة إلى اقترابه من الانتقال إلى السيدة العجوز وفقا لرومانو.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى فيورنتينا في صيف 2021 مقابل 24.5 مليون يورو قادما من شتوتجارت.

ولعب جونزاليس 44 مباراة رفقة فيورنتينا في جميع البطولات الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

وإجمالا شارك في 125 مباراة مع فيولا وسجل 38 مباراة وصنع 19 آخرين.

يوفنتوس الدوري الإيطالي فيورنتينا نيكولاس جونزاليس
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