كأس مصر - الأول في التاريخ.. المصري يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويتأهل لربع النهائي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

تغلب المصري على البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

الفوز هو الأول في التاريخ للفريق البورسعيدي على البنك في 10 محاولات بجميع المسابقات.

وانتهت المباريات الـ 9 السابقة بين الفريقين بـ 4 انتصارات للبنك و5 تعادلات.

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وتقدم البنك في الدقيقة 20 بهدف كريم بامبو بعد عرضية من أحمد مدبولي.

وفي الدقيقة 54 تعادل المصري بركلة حرة هيأها صلاح محسن بصدره ليسجل ميدو جابر، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وفي الدقائق الأخيرة بدأت الإثارة الحقيقية، حيث راجعت تقنية الفيديو ركلة جزاء ضد البنك الأهلي بسبب لمسة يد على أمير مدحت.

وبالفعل تم احتساب الركلة ليسجل منها ميدو جابر هدف التعادل في الدقيقة 84 على يسار أحمد صبحي حارس مرمى البنك.

وفي الدقيقة 86 سجل صلاح محسن هدف التقدم بعد تشتيت خاطئ بالرأس من عاصم صلاح.

وأخيرا تحصل المصري على ركلة جزاء جديدة بلمسة يد، سجل منها ميدو جابر على يمين الحارس في الدقيقة 101.

بذلك يلعب المصري مع الفائز من الأهلي وفاركو في ربع النهائي.

وكان الأهلي قد أعلن اعتذاره عن عدم استكمال الكأس.

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