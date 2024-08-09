"تبدو وكأنها ذهبت إلى الحرب وعادت".. بطل أولمبي يكشف سوء حالة ميداليته بعد 10 أيام

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

الأمريكي نيجاه هيوستون

"الميدالية تبدو وكأنها ذهبت إلى الحرب وعادت"، هكذا انتقد الأمريكي نيجاه هيوستون الفائز بالبرونزية في أولمبياد باريس الحالة التي وصلت لها ميداليته بعد أيام قليلة من الحصول عليها.

وفاز نيجاه بالميدالية يوم 29 يوليو في منافسات التزلج في الشارع.

وفي الثامن أغسطس أظهر نيجاه شكل ميداليته عبر فيديو على خاصية إنستجرام ستوري قائلا: "حسنا، تبدو هذه الميداليات الأولمبية رائعة عندما تكون جديدة تماما، لكن بعد تركها على بشرتي مع بعض العرق لفترة ثم السماح لأصدقائي بارتدائها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يبدو أنها ليست عالية الجودة كما تظن".

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Nyjah huston paris olympics medal instagram 08 08 24

وأضاف "أعني انظر إلى هذا الشيء، إنه يبدو خشنا. حتى أن الواجهة الأمامية بدأت تتشقق قليلا".

وأتم "لذا لا أعرف، الميداليات الأولمبية، ربما عليكم رفع الجودة قليلا".

ثم نشر منشورا آخر كتب فيه: "الميدالية تبدو وكأنها ذهبت إلى الحرب وعادت".

Nyjah huston paris olympics medal instagram 08 08 24

وبدأ نيجاه ممارسة اللعبة بعمر 4 سنوات وتحول للعب بشكل احترافي في 2008 وحقق الميدالية بعام من تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين في 2021 و20223.

وسبق أن حقق نيجاه المركز السابع في طوكيو 2020.

الأمريكي نيجاه هيوستون باريس 2024 أولمبياد باريس
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