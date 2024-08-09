في الجول يكشف صيغة تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 22:18

كتب : أحمد الخولي

يحيى عطية الله

يفصل الإعلان الرسمي فقط، انتقال المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي إلى الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com يتواجد يحيى عطية الله يتواجد القاهرة لحسم الأمور التعاقدية مع الأهلي.

وكما علم أيضا FilGoal.com فإن المغربي اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، ووقع عقود انتقاله للأهلي.

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ويكشف FilGoal.com صيغة تعاقد الأهلي مع اللاعب المغربي وهي: التوقيع لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وارتبط اسم يحيى عطية الله في الصيف الجاري لتدعيم صفوف الأهلي لكن المفاوضات شهدت شد وجذب بين جميع الأطراف.

ولم يخض يحيى عطية الله أي مباراة مع سوتشي الموسم الجاري في روسيا.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.

الأهلي سوتشي يحيى عطية الله
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