بعد الابتعاد لمدة عام.. فيورنتينا يعلن التعاقد مع دي خيا

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا

أعلن نادي فيورنتينا التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يوضح النادي مدة التعاقد، لكن حسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن عقد دي خيا يمتد حتى 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكان دي خيا بلا ناد منذ رحيله عن يونايتد بنهاية تعاقده في صيف عام 2023.

وانتشرت أنباء حول احتمالية اعتزاله في ظل عدم انضمامه لأي ناد.

الحارس صاحب الـ33 عاما بدأ مسيرته في أتليتكو مدريد وانتقل إلى يونايتد عام 2011 وظل معه حتى عام 2023.

ويملك دي خيا 45 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وكان فيورنتينا خسر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي العامين الأخيرين وسيشارك في البطولة ذاتها الموسم المقبل.

ديفيد دي خيا الدوري الإيطالي فيورنتينا مانشستر يونايتد
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