بعد الابتعاد لمدة عام.. فيورنتينا يعلن التعاقد مع دي خيا
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 22:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ديفيد دي خيا
النادي : لاعب حر
ولم يوضح النادي مدة التعاقد، لكن حسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن عقد دي خيا يمتد حتى 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
David è Viola. ⚜️#Fiorentina #DeGea pic.twitter.com/Y7l2oTRRG9— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 9, 2024
وكان دي خيا بلا ناد منذ رحيله عن يونايتد بنهاية تعاقده في صيف عام 2023.
وانتشرت أنباء حول احتمالية اعتزاله في ظل عدم انضمامه لأي ناد.
الحارس صاحب الـ33 عاما بدأ مسيرته في أتليتكو مدريد وانتقل إلى يونايتد عام 2011 وظل معه حتى عام 2023.
ويملك دي خيا 45 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.
وكان فيورنتينا خسر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي العامين الأخيرين وسيشارك في البطولة ذاتها الموسم المقبل.